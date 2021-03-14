Kilis'te 78 yaşındaki yaşlı adamı döverek öldüren 3 kişi tutuklandı
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Kilis'te 78 yaşındaki yaşlı adamı döverek öldüren 3 kişi tutuklandı

14.03.2021 19:46 | Son Güncelleme: 14.03.2021 20:29

Kilis'te yalnız yaşayan 78 yaşındaki adamı darp ederek öldürdükleri iddiasıyla 5 kişi yakalanmıştı. Mahkeme, 5 şüpheliden 3'ü hakkında tutuklama kararı verirken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kilis İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ile Musabeyli ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından 2 Mart'ta Musabeyli ilçesine bağlı Zeytinbağı köyünde yalnız yaşayan Selahattin Polat'ın (78) darp edilerek öldürülmesiyle ilgili ortak bir çalışma başlatıldı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan çalışma kapsamında O.C., O.C., Ö.Y., E.K. ve C.Y. adlı şüpheliler yakalandıktan sonra ifadeleri alınmasını müteakip adliyeye sevk edildi. Mahkeme, O.C., O.C. ve Ö.Y. hakkında tutuklama kararı verirken, E.K. ve C.Y. ise adli kontrol ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kilis'te 78 yaşındaki yaşlı adamı döverek öldüren 3 kişi tutuklandı
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