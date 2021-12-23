Kilis'te 5 yaşındaki üvey kızını darbeden anne tutuklandı - Haberler
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Kilis'te 5 yaşındaki üvey kızını darbeden anne tutuklandı

Kilis'te 5 yaşındaki üvey kızını darbeden anne tutuklandı
AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis'te, 5 yaşındaki üvey kızını darbederek vücudunun çeşitli yerlerini ısıtılmış şiş ile yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu kadın tutuklandı.

KİLİS (AA) - Kilis'te, 5 yaşındaki üvey kızını darbederek vücudunun çeşitli yerlerini ısıtılmış şiş ile yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu kadın tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İsmet Paşa Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu Z.M'nin (41), eski eşi Suriye vatandaşı S.D'nin (35), önceki eşinden olan kızı L.M'yi (5) kendisinin evde bulunmadığı sıralarda darbettiği ve vücudunun çeşitli yerlerini ısıtılmış şiş ile yaktığını öğrenerek şikayette bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, polis ekiplerince gözaltına alınan üvey anne S.D'nin çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı ifade edildi.

Bu arada küçük kızın devlet korumasına alındığı öğrenildi.

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AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

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