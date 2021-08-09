Kilis'te 10 ayrı hırsızlık olayına karışan zanlılar yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kilis'te 10 ayrı hırsızlık olayına karışan zanlılar yakalandı

Kilis'te 10 ayrı hırsızlık olayına karışan zanlılar yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kilis'te, 10 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili 15 şahıs gözaltına alındı.

Kilis'te, 10 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili 15 şahıs gözaltına alındı.

Kilis'te, evden ve iş yerlerinden hırsızlık olayı, motosiklet çalınması, araçlardan teyp ile aksesuar çalışması olaylarıyla ilgili olarak çalışma yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon yapıldı. Yapılan operasyon neticesinde 10 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili olarak 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalanmasının ardından ele geçirilen bazı çalıntı malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürerken, son bir hafta içerisinde 30 ayrı hırsızlık olayının çözüldüğü bildirildi.

(Mehmet Ali Dağ/İHA)

Kilis'te 10 ayrı hırsızlık olayına karışan zanlılar yakalandı
Kilis'te 10 ayrı hırsızlık olayına karışan zanlılar yakalandı
Kilis'te 10 ayrı hırsızlık olayına karışan zanlılar yakalandı
Kilis'te 10 ayrı hırsızlık olayına karışan zanlılar yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Mustafa Varank Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Yonca Evcimik Şahan Gökbakar
Spor Metin Oktay Burak Elmas Hakan Reçber Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kilis'te 10 ayrı hırsızlık olayına karışan zanlılar yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 18:06:37. #1.16#

title