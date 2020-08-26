Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı 75 mahallenin bulunduğu Kilis kent merkezinde 61 mahallede korona vakasına rastlandı. Kentte mahalle muhtarları ev ev gezerek vatandaşları hijyen, maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıyor.

Suriye sınırında bulunan Kilis'te, 75 mahalleden 61'inde korona virüs tanısı alan hasta bulunurken 14 mahallede ise vakaya rastlanmadı.

SON BİR AYDA TAVAN YAPTI

Son bir ayda korona virüsün tavan yaptığı Kilis'te, bugüne kadar 1944 vakaya rastlanırken, 21 kişi korona virüsten hayatını kaybetti. 75 mahallenin bulunduğu Kilis kent merkezinde 61 mahallede korona vakasına rastlanırken, 14 mahallede vakaya rastlanmadığı bildirildi.

"HERKESİ DAHA DUYARLI OLMAYA ÇAĞIRIYORUM"

Büyükkütah Mahallesi Muhtarı Şengül Sabuncuoğlu, vatandaşları sürekli hijyen, maske ve sosyal mesafe konusunda uyardıklarını ifade ederek, "Mahalle sakinlerini sürekli korona virüs konusunda uyarıyoruz. İlimizde 75 mahalle bulunuyor. 61'inde korona virüse rastlanırken, mahallemizinde bulunduğu Büyükkütah'ında bulunduğu Abdioymağı, Akpınar, Çaylak, Hacı İlyas, Ketenciler, Nacaroğlu, Nurettin, Osman Gazi, Şıh Ahmet, Şıhlar; Tekye, Tırıklı ile Vaiz Mahallelerinda korona virüs vakası yoktur. Sık sık mahalle sakinlerimizi evlerinde iş yerlerinde ziyaret ederek, koronavirüs konusunda uyarıyorum. Herkesi daha duyarlı olmaya çağırıyorum" dedi.

MUHTAR EV EV GEZİP MASKE DAĞIYOR

Büyükkütah Mahallesi Muhtarı Şengül Sabuncuoğlu, iş yerleri ile evleri ziyaret ederek korona tedbirlerini anlattıktan sonra maske dağıtıyor.

Kaynak: İHA