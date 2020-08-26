Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı
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Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı

75 mahallenin bulunduğu Kilis kent merkezinde 61 mahallede korona vakasına rastlandı. Kentte mahalle muhtarları ev ev gezerek vatandaşları hijyen, maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıyor.

26.08.2020 14:02 | Son Güncelleme: 26.08.2020 14:37

Suriye sınırında bulunan Kilis'te, 75 mahalleden 61'inde korona virüs tanısı alan hasta bulunurken 14 mahallede ise vakaya rastlanmadı.

SON BİR AYDA TAVAN YAPTI

Son bir ayda korona virüsün tavan yaptığı Kilis'te, bugüne kadar 1944 vakaya rastlanırken, 21 kişi korona virüsten hayatını kaybetti. 75 mahallenin bulunduğu Kilis kent merkezinde 61 mahallede korona vakasına rastlanırken, 14 mahallede vakaya rastlanmadığı bildirildi.

"HERKESİ DAHA DUYARLI OLMAYA ÇAĞIRIYORUM"

Büyükkütah Mahallesi Muhtarı Şengül Sabuncuoğlu, vatandaşları sürekli hijyen, maske ve sosyal mesafe konusunda uyardıklarını ifade ederek, "Mahalle sakinlerini sürekli korona virüs konusunda uyarıyoruz. İlimizde 75 mahalle bulunuyor. 61'inde korona virüse rastlanırken, mahallemizinde bulunduğu Büyükkütah'ında bulunduğu Abdioymağı, Akpınar, Çaylak, Hacı İlyas, Ketenciler, Nacaroğlu, Nurettin, Osman Gazi, Şıh Ahmet, Şıhlar; Tekye, Tırıklı ile Vaiz Mahallelerinda korona virüs vakası yoktur. Sık sık mahalle sakinlerimizi evlerinde iş yerlerinde ziyaret ederek, koronavirüs konusunda uyarıyorum. Herkesi daha duyarlı olmaya çağırıyorum" dedi.

MUHTAR EV EV GEZİP MASKE DAĞIYOR

Büyükkütah Mahallesi Muhtarı Şengül Sabuncuoğlu, iş yerleri ile evleri ziyaret ederek korona tedbirlerini anlattıktan sonra maske dağıtıyor.

Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (4)
VAHHHH CEHALET VAHHHH: Bu dunyada herseye care bulunur da, cahile''yobaza care bulunmaz. Cahil cesurdur arkadaslar, cahil korkmaz. . .
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COSMOS: oraları suriyeli dolu zaten hastalıklıydı orası
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KİLİS FULL SURİYELİ DOLU ŞAŞIRMADIK: KİLİS DEDİYİN YER FULL SURİYELİ ARAB DOLU BİZİM KİLİSLİ VATANDAŞLARDA CEREMESİNİ ÇEKİYOR BÖLE İŞTE
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