Kilis Elbeyli'de, 'Okuma' Etkinliği

Elbeyli'de, 'okuma' etkinliği

KİLİS'in Elbeyli İlçesinde '7'den 70'e Elbeyli Okuyor' projesi kapmasında etkinlik düzenlendi.

Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman tarafından başlatılan proje kapmasında Elbeyli Çok Programlı Anadolu Lisesinde etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında; Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman, Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ile protokol üyeleri, öğrenciler, öğretmenler, veliler ve vatandaşlar aynı anda kitap okudu.

Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman, herkesin okuması ve eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla projeyi başlattıklarını belirterek, "Proje ile Elbeyli ilçemizde tüm sınıflarımızda okuma saatleri düzenliyoruz. Tüm esnaflarımıza okuma etkinlikleri düzenleyeceğiz. Kahvehanelerde okuma etkinlikleri düzenleyeceğiz. Onlara kitapçıkları alacağız. Kitapları alacağız. Önemli olan çocuklarımızın okuması için aile bireylerinin onlara rol model olan annenin, babanın, ağabeylerinin ablalarının ve öğretmenin okumasıdır. Bu yüzden projemize sadece çocuklarımızı katmak 7'den 70'e diyerek tüm aile bireylerini kattıkö dedi.

Kaynak: DHA