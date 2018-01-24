Kilis'e Düzenlenen Roketli Saldırıda Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi

Kilis Valiliği, Suriye'nin Afrin kentinden düzenlenen iki roketli saldırıda biri Suriyeli olmak üzere 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını açıkladı. Kilis Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün (24.01.2018) saat 18.10 sıralarında PKK/KCK/PYD-YPG teröristlerince ilimiz merkezine Suriye-Afrin tarafından roketli saldırı düzenlenmiştir. Roketlerden birisinde cami hedef alınmıştır. Akşam namazını kılmakta olan 1 Türk, 1 Suriyeli olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetmiştir. 6 vatandaş ise yaralanmıştır. 2'nci roketin isabet ettiği konutta ise 5 vatandaş hafif olarak yaralanmış, yaralananlar tedavi altına alınmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

Öte yandan saldırıda hayatını kaybedenlerin isimlerinin Muzaffer Aydemir ile Suriye uyruklu Tarık Tabbak olduğu öğrenildi.

(İHA)