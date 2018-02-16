Kilis Bakan Kaya'dan Roket Atılan Tarihi Camiye Ziyaret

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, teröristlerin attığı roketle 2 kişinin hayatını kaybettiği Kilis'teki tarihi Çalık Camii'ni ziyaret etti. Bakan Kaya, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ve yetkililerden, hasar sonucu ibadete kapatılan camiye ilişkin bilgi aldıktan sonra bölgedeki esnaf ve Kilisliler ile sohbet etti.