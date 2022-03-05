Kılıçdaroğlu: Yasalaştıracak organ ile sorunu çözülecek organ bir arada olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, güçlendirilmiş parlamenter sistem modelinde yasalaştıracak organ ile sorunu çözülecek organın bir arada olmasını sağlayacaklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'CHP Sağlık Forumu: Sağlık Sistemine İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı'nda konuştu. Kılıçdaroğlu, "Bir sorun sağlıklı nasıl çözülür ya da çözüm yolları nasıl bulunur? Bunun bilinen temel bir kuralı vardır. Sorunu yaşayan insanlarla oturup konuşmaktır. Sorunu çözme konusunda iddialı olduğumu ifade ederim. Çünkü iddiamın kaynağı sorunu yaşayanı dinlemekten geçiyor. Eğer sorunu yaşayanı dinlerseniz, o sorunun çözümünü de çok rahat bulur çözüme ulaşırsınız. Bizim güçlendirilmiş parlamenter sistem dediğimiz modelin içinde bir şey daha var. Yasalaştıracak organ ile sorunu çözülecek organın bir arada olmasını sağlayacağız. Eğer bu olduğu takdirde 'çıkan yasalardan benim haberim yoktu' demeyeceksiniz. Çünkü o yasalar parlamentoda görüşülürken, hatta görüşülmeden önce sizin görüşlerinize başvurulmuş olacak. Sorunu çözme konusunda böyle kararlı bir adım atarsanız, akılcı bir adım atarsanız sorunu çözersiniz" diye konuştu.

Gün boyu sürecek çalıştayda sunumlar yapıldıktan sonra, 'Sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi, yönetimi ve sağlık hizmeti sunumu', 'Sağlık emek gücü süreci', 'Sağlık hizmetlerinin finansmanı', 'Sağlık bilgi sistemi', 'Tıbbi ürünler ve sağlıkta teknoloji kullanımı' ana başlıklarında 11 grup çalışması yapılacak. Çalıştay sonunda tüm çalışmalar ortak değerlendirilerek, temel politika metni oluşturulacak.