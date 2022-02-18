Kılıçdaroğlu ve Babacan'ı bir araya getiren söz kesme merasimi! Samimi görüntüler verdiler

6 muhalefet partisi liderinin Ankara'daki yemekli toplantısının görüntüleri kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, genel başkanların verdikleri samimi görüntülere de çok sayıda yorum yapılmıştı.

SÖZ KESME MERASİMİNDE BİR ARAYA GELDİLER

Tarihi zirvede yer alan iki lider; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve DEVA Partisi Ali Babacan, DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi Rojhat Ölmez'in söz kesme merasimi için kısa süre sonra yeniden bir araya geldi.

SAMİMİ GÖRÜNTÜLER DİKKATLERDEN KAÇMADI

Merasime eşleri Selvi Kılıçdaroğlu ve Ülkü Zeynep Babacan ile birlikte katılan iki liderin verdikleri samimi görüntüler dikkatlerden kaçmadı. Törene ait fotoğrafları DEVA Partili Ölmez, Twitter hesabından paylaştı.

İşte o paylaşım;