KILIÇDAROĞLU, SAFRAN HASADINA KATILDI
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KILIÇDAROĞLU, SAFRAN HASADINA KATILDI

20.11.2020 05:19 | Son Güncelleme: 20.11.2020 05:23
KILIÇDAROĞLU, SAFRAN HASADINA KATILDI

KILIÇDAROĞLU, SAFRAN HASADINA KATILDI CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Safranbolu ilçesinde safran hasadına katıldı.

KILIÇDAROĞLU, SAFRAN HASADINA KATILDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Safranbolu ilçesinde safran hasadına katıldı. Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde İsmail Yılmaz'a ait safran tarlasında hasat yapan Kılıçdaroğlu, safran ve safran çayı hakkında üreticilerden bilgi aldı. Kılıçdaroğlu, ardından kentten ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin ALDEMİR

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