Kılıçdaroğlu'nun Meclis konuşması sırasında 10 defa "Aday mısın?" diye soran AK Partili vekil ortaya çıktı
Meclis'teki bütçe görüşmelerinde hararetli bir konuşma yaptığı esnada CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, AK Parti sıralarından cumhurbaşkanlığı adaylığı kastedilerek "Aday mısın?" soruları soruldu. Adaylık sorularını kimin sorduğu merak edilirken Meclis tutanakları yayınlandı. Tutanaklara göre; AK Partili Alpay Özalan, Kılıçdaroğlu'na en az 10 kez "Aday mısın?" diye sordu.
Tbmm Genel Kurulu'nda bütçe maratonu devam ediyor. Dün başlayan ve 12 gün sürecek görüşmelerin ilk gününde Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Meclis'te gergin anların yaşanmasına neden oldu.
Kılıçdaroğlu, hayat pahalılığı ve dövizdeki artış gibi konulardan söz ettiği anlarda defalarca "Aday mısın?" sesleri yükseldi. Söz konusu seslerin kimlerden yükseldiği ise merak konusu oldu. Kısa süre sonra ise soruyu soranın kim olduğu ortaya çıktı.
TBMM tutanaklarına göre, Ak Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Kılıçdaroğlu'na en az 10 kez "Aday mısın?" diye sordu ve toplamda 13 kez cumhurbaşkanı adaylığından bahsetti.
AK Partili milletvekillerinden Ramazan Can, Salih Cora ve Metin Yavuz'un da Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında kürsüye "Aday mısın?" diye seslenmesi tutanaklarda yer aldı.
"Aday mısın?" sorularına sert çıkan Kılıçdaroğlu, "Benim adaylığım neden seni bu kadar ilgilendiriyor. Geliyor gelmekte olan" diye yanıt vererek konuşmasına devam etti.
Haberler.com - Son Dakika Haberleri