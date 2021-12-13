Kılıçdaroğlu'nun sloganını Teşkilat'ta söylettiler! İşte o sözü söyleyen Yıldırım'ın dizideki rolü

Geçtiğimiz aylarda izleyici ile buluşan Teşkilat dizisinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son günlerde sıkça kullandığı "Geliyor gelmekte olan" sloganı dizide kamuoyunun hayırsever bir iş adamı olarak tanıdığı ancak perde arkasında uluslararası bir komplo ağının karanlık bir temsilcisi olan Yıldırım karakterine söyletildi.

Bahsi geçen sahnede Gürkan Uygun'un canlandırdığı Yıldırım karakteri "Benim her zaman bir B planım vardır. Geliyor gelmekte olan Serdar, geliyor gelmekte olan" ifadelerini kullanıyor.

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