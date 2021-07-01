Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu 20 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu
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Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu 20 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu

Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu 20 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu
Anadolu Ajansı / Sinan Uslu - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da arasında bulunduğu 20 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığına sunuldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da arasında bulunduğu 20 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayınlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyon'a sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, HDP İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin, HDP Diyarbakır Milletvekili İman Taşçıer, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, HDP Muş Milletvekili Mensur Işık, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, TİP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz."

Gelen fezlekeler arasında Salihe Aydeniz'in iki dosyası bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu 20 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu - Haberler
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