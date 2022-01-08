Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın performansı Fatih Altaylı'yı şaşırttı: Ders mi alıyorsunuz?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV'de katıldığı programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. İBB'ye başlatılan terör teftişi, TÜİK ve MEB ziyaretleri, erken seçim, ekonomik gelişmeler, dış politika, Cumhurbaşkanlığı seçimi gibi bir dizi soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu'na, Fatih Altaylı program sonunda performansıyla ilgili ilginç bir soru sordu.

"KEMAL BEY ÇOK DEĞİŞTİNİZ"

Şahsi merakını gidermek için soru sorduğunu belirten Altaylı, "Ders falan mı aldınız? Neden sordum, çünkü sizinle yılardır program yapıyoruz. Ve son dönemde konuşma performansınızda bir artış var. Bununla ilgili bir çalışma mı yapıyorsunuz? Kemal Bey çok değiştiniz siz. Eski kibar Kemal Bey yok. Artık sinirlenen, öfkelenen, bağıran bir Kemal Bey var" diye sordu.

"TAHAMMÜL EDEMİYORUM"

Kılıçdaroğlu bu soruya, "Tahammül edemiyorum, o kadar büyük haksızlıklar var ki. Bir eve giriyorsunuz, İstanbul'da bir eve. Evin mutfağında döküntü buzdolabı var ve içi boş. 21. yüzyılın Türkiyesi bu. Siz sarayda oturuyorsunuz. Defalarca uyardım, çözüm de önerdim. Bunu yaparsan bu işin sonu felaket olur dedik. Bu millet hala baharı yaşıyor daha kışı görmedi. Yönetemeyecek, dayanamayacak. Her gün maliyet artıyor. Seçime gidilecek, geliyor, gelmekte olan." yanıtını verdi.

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