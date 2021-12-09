Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'te bütçe görüşmelerindeki konuşması sırasında yaptığı el hareketine ilişkin açıklamada bulundu. CHP lideri, "Kastınız o malum el hareketini yapmak mıydı?" sorusuna, "Hayır, asla öyle bir kastım yoktu. Ellerime değil sözlerime baksınlar" diye yanıt verdi.

"MERAL HANIM İLE SIK SIK KONUŞUYORUZ"

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu'nun sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'le cumhurbaşkanı adaylığı üzerine konuşup konuşmadığı sorusuna da yanıt verdi. Akşener'le sürekli diyalog halinde olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile evet sık sık buluşuyoruz. Hatta aracısız sık sık telefon ile uyum içinde görüş alışverişi yapıyoruz. Hayır, Meral Hanım'la da kimseyle de görüşmedim. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'la da bu konuyu konuşmadım" dedi.

"TBMM VESAYET ALTINDADIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütçeyi sunmamasına da tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Tek kişilik hükümetse o tek kişi gelecek parlamentoda bütçeyi sunacak. O tek kişi bütçesinin arkasında durmalıdır. Bizim sorularımıza da açık ve net cevaplar vermelidir. Meclis'e gelmeyerek kaçarak bu iş olmaz. Bu tavır Meclis'in saygınlığına gölge düşürmektedir. Meclis'in itibarı kalmadı. 27'nci dönem bitmeden 27 bin soruya bakanlar cevap vermedi. 'Bir kişi karar verir, Türkiye'de her şey olur' anlayışı ülkemizde hâkim olmuş durumda. Bu Meclis sadece benim değil, 600 milletvekilinin Meclisi'dir. TBMM vesayet altındadır" şeklinde konuştu.

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