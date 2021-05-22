Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili en güçlü sinyal: Ben seçildiğimde eleştirilerden ders alacağım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili en güçlü sinyal: Ben seçildiğimde eleştirilerden ders alacağım

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitch yayıncısı Jahrein'in sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın sırasında gelen bir soru üzerine yaptığı açıklamaya, "Ben seçildiğimde" kelimeleriyle başlayarak yanıt vermesi, Cumhurbaşkanı adaylığı sinyali olarak yorumlandı. Kılıçdaroğlu, açıklamalarının devamında, "Seçildiğim zaman hakaret etmemek kaydıyla her türlü eleştiriyi yapacaklar, ben de o eleştirilerden ders alacağım" diye devam etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitch yayıncısı Jahrein'in kanalına konuk oldu. CHP lideri yayın sırasında hem Jahrein'in sorularını yanıtladı hem de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP liderinin canlı yayın sırasında kullandığı kelimeler ise Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilişkilendirildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI İÇİN SİNYAL OLARAK ALGILANDI

Kılıçdaroğlu, gençlerle ilgili gelen bir soru üzerine yaptığı açıklamaya, "Ben seçildiğimde" kelimeleriyle başladı. CHP liderinin açıklamasına bu sözlerle başlaması, Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki en güçlü sinyal olarak yorumlandı.

"BEN SEÇİLDİĞİMDE HER TÜRLÜ ELEŞTİRİYİ YAPACAKLAR"

Kendisinin seçilmesi durumunda gençlerin, hakarete girmemek şartıyla her eleştiri yapmasına müsaade verileceğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Gençliği nasıl mutlu edeceğimiz zor bir soru çünkü herkesin mutluluğu için farklı bir çıta var. Ama temel noktalar var. İlk olarak bu gençlik özgürlük istiyor, attığı tweet yüzünden sabah 5'te kapısına polis gelsin istemiyor. Seçildiğim zaman hakaret etmemek kaydıyla her türlü eleştiriyi yapacaklar, ben de o eleştirilerden ders alacağım" dedi.

"GENÇLER İÇİN KDV, ÖTV İNDİRİMİ YAPILACAK"

Partisinin gençlere yönelik vaatlerini de sıralayan Kılıçdaroğlu, "Gençlerin tümüne sözüm; konsol mu, cep telefonu mu elektronik ne alacaklarsa, gençler için KDV, ÖTV indirimi yapılacak. Üniversitede okuyan gençlerimiz var, bir yılda yurt sorununu çözeceğim" diye konuştu.

JAHREİN HEMEN FARK ETTİ

Kılıçdaroğlu'nun "Ben seçildiğimde" ifadesini kısa sürede fark eden Jahrein'in "Gaf mı yaptınız, gerçek mi söylüyorsunuz" diye sordu. Kılıçdaroğlu bu sorunun üzerine, "Ben partim adına konuşuyorum, bireysel konuşmuyorum" cevabını verdi.

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili en güçlü sinyal: Ben seçildiğimde eleştirilerden ders alacağım
CHP'li Özel, Bakan Soylu'ya Sedat Peker'in ayda 10 bin dolar gönderdiği siyasetçinin kim olduğunu sordu
CHP'li Özel, Bakan Soylu'ya Sedat Peker'in ayda 10 bin dolar gönderdiği siyasetçinin kim olduğunu sordu
'Erken seçimi yapmak zorundalar' diyen Kılıçdaroğlu tarih verdi: Sonbaharda seçim var
"Erken seçimi yapmak zorundalar" diyen Kılıçdaroğlu tarih verdi: Sonbaharda seçim var
- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Haberler.com

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Muharrem İnce Mustafa Şentop Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Hande Ataizi Engin Akyürek
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili en güçlü sinyal: Ben seçildiğimde eleştirilerden ders alacağım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.05.2021 21:59:06. #1.11#

title