Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dava yanıtı: Bu devlet bana 13 bin euro ödedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından "Sevgili halkım... Bu akşam saat 22.00'de sizlere önemli bir şey açıklayacağım" paylaşımında bulunarak akşam saatlerinde bir video yayınlamıştı. Kılıçdaroğlu, videoda yaptığı açıklamada 3 Nisan 2018'de açık ihale yapıldığını ve ihaleyi 3 milyar 198 milyon 743 bin 727 lira teklif veren firmanın kazandığını öne sürdü. Ancak Kılıçdaroğlu, ihalenin bu firmaya verilmediğini ve 6 milyar TL fazla fiyat biçilerek, iktidara yakın bir şirkete yeniden verildiğini ileri sürdü. Kılıçdaroğlu'nun iddialarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 250 bin liralık tazminat davası açtı.

"BEN DAVALARI KAZANIYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı dava sonrası Kılıçdaroğlu konuyla ilgili ilk açıklamasını Halk TV'de Suat Toktaş'ın sunduğu Liderler Özel programında yaptı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın açtığı davayla ilgili, "Niye dava açıyorsun kardeşim. Gelirsin buraya devletin bütün bilgileri senin elinde, bütün evraklar senin elinde. Gelirsin buraya oturursun, verirsin belgeyi 'Kılıçdaroğlu sen böyle yaptın değil mi? Şimdi ben sana devletim belgelerini açıyorum.' dersin. Şak 1 şak 2 şak 3 söylersin. Gidiyor dava açıyor, mahkemede bakıyor hakim karara evet veya hayır diyor. Ben davaları kazanıyorum. Sonra kendi bir dava kazanınca televizyonlara çıkıyor 'Kılıçdaroğlu davayı kaybetti' diyor." dedi.

"BU DEVLET BANA 13 BİN EURO PARA ÖDEDİ"

AİHM'den 13 bin euro kazandığını ifade eden, "Ben davaları kazanıyorum. İstinaftan kazanıyorum, Yargıtay'dan kazanıyorum, Anayasa Mahkemesinden kazanıyorum, en son Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden kazandım. 13 bin euro para ödedi bu devlet bana. Çünkü ben haklıyım ve tazminat ödediler. Ben bu parayı alırken çok memnun değilim ama sonuçta bir adalet gerçekleşiyor. Adalet için 450 kilometre yürüyen bir kişi haksızlık gördüğü zaman susmaz." ifadelerini kullandı.

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