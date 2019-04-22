Kılıçdaroğlu'na Yumruk Atan Osman Sarıgün Gözaltına Alındı

Kılıçdaroğlu'na Yumruk Atan Osman Sarıgün Gözaltına Alındı

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırının faillerinden Osman Sarıgül yakalandığı, gözaltına alınan 5 kişinin de ifade işlemlerinin Çubuk'ta sürdüğü bildirildi

Kılıçdaroğlu'na Yumruk Atan Osman Sarıgün Gözaltına Alındı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya adı karışan Osman Sarıgül'ün yakalandığı, gözaltına alınan 5 kişinin de ifade işlemlerinin Çubuk'ta sürdüğü bildirildi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze namazının ardından bir grup tarafından protesto edilerek saldırıya uğramıştı Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et