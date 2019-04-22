Kılıçdaroğlu'na Yumruk Atan Osman Sarıgün Gözaltına Alındı
Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırının faillerinden Osman Sarıgül yakalandığı, gözaltına alınan 5 kişinin de ifade işlemlerinin Çubuk'ta sürdüğü bildirildi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya adı karışan Osman Sarıgül'ün yakalandığı, gözaltına alınan 5 kişinin de ifade işlemlerinin Çubuk'ta sürdüğü bildirildi.
Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze namazının ardından bir grup tarafından protesto edilerek saldırıya uğramıştı Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com