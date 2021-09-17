Kılıçdaroğlu, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın idamının 60. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'yu andı.

Kılıçdaroğlu, Menderes ve arkadaşlarının idam edilişlerinin 60'ıncı yılı dolayısıyla Twitter hesabından mesaj paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, mesajında "Darbeler ve siyasi idamlar, ülkemizin demokrasisinde onarılması güç yaralar açmıştır. Yaşanan acılardan ders almak, demokrasiyi sarsılmaz bir biçimde inşa etmek zorundayız. Vefat yıl dönümlerinde, Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.