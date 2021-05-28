Kılıçdaroğlu, kendisini Sedat Peker üzerinden eleştiren Bakan Soylu'ya 10 kuruşluk dava açtı
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Kılıçdaroğlu, kendisini Sedat Peker üzerinden eleştiren Bakan Soylu'ya 10 kuruşluk dava açtı

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Politika

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Sedat Peker'e yönelik "Kemal Kılıçdaroğlu gibi ağabeyin var" sözleri üzerine Bakan Soylu'ya 10 kuruşluk dava açtı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında 10 kuruşluk dava açtıklarını duyurdu.

Soylu, Sedat Peker'in açıklamaları sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nu suç örgütleri ile yan yana yürümekle suçlayarak Peker'e "Kemal Kılıçdaroğlu gibi ağabeyin var" diye seslenmişti.

Çelik'in açıklaması şöyle:

Kılıçdaroğlu, kendisini Sedat Peker üzerinden eleştiren Bakan Soylu'ya 10 kuruşluk dava açtı
Kılıçdaroğlu, kendisini Sedat Peker üzerinden eleştiren Bakan Soylu'ya 10 kuruşluk dava açtı
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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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Kılıçdaroğlu, kendisini Sedat Peker üzerinden eleştiren Bakan Soylu'ya 10 kuruşluk dava açtı - Haberler
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