Kılıçdaroğlu, kendisine randevu vermeyen sosyal medyadan TÜİK'e seslendi: Geliyorum, haberiniz olsun - Haberler
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Kılıçdaroğlu, kendisine randevu vermeyen sosyal medyadan TÜİK'e seslendi: Geliyorum, haberiniz olsun

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

Sosyal medya hesabından Türkiye İstatistik Kurumu'ndan randevu istediğini ancak alamadığını belirten CHP lideri Kemal Kılıçdroğlu, "Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun" ifadelerini kullandı.

Son dönemlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son olarak TÜİK'ten randevu istediğini ancak alamadığını belirtti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, aldığı karar doğrultusunda saat 11.00'da Türkiye İstatistik Kurumu'nun Ankara binasına gideceğini söyledi. CHP lideri, konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "TÜİK'ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun TÜİK" ifadelerini kullandı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımı;

Kılıçdaroğlu, kendisine randevu vermeyen TÜİK'e seslendi: Geliyorum, haberiniz olsun

Cumhuriyet Halk Partisi üst yöneticileri ve milletvekilleri, ekonomideki gelişmelerin ardından verdiği rakamların doğru olmadığı iddiasıyla TÜİK'e yönelik eleştiride bulunuyordu. CHP'den kurumla ilgili sık sık açıklama yapılıyordu.

Diğer yandan TÜİK bugün, kasım ayına ait enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre enflasyon kasımda yüzde 3,51 artarken, yıllık bazda yüzde 21,31 oldu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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