Kılıçdaroğlu: "Hacı Bektaş'ın söyledikleri bugün kainatın evrensel kurallarına dönmüş bulunuyor"

Kılıçdaroğlu: "Hacı Bektaş'ın söyledikleri bugün kainatın evrensel kurallarına dönmüş bulunuyor"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Türk halk Müziği sanatçısı Musa Eroğlu'na ödülünü takdim etmesi Kılıçdaroğlu'nun konuşması - Kılıçdaroğlu: "Hacıbektaş'ın söyledikleri bugün kainatın evrensel kurallarına dönmüş bulunuyor"NEVŞEHİR (AA) – CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş-ı...

16.08.2019 13:34
Kılıçdaroğlu:

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Türk halk Müziği sanatçısı Musa Eroğlu'na ödülünü takdim etmesi
Kılıçdaroğlu'nun konuşması - Kılıçdaroğlu:
"Hacıbektaş'ın söyledikleri bugün kainatın evrensel kurallarına dönmüş bulunuyor"
NEVŞEHİR (AA) – CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş-ı Veli Anma Etkinliklerine katıldı.

Kılıçdaroğlu:
Kaynak: AA
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