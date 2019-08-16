Kılıçdaroğlu: "Hacı Bektaş'ın söyledikleri bugün kainatın evrensel kurallarına dönmüş bulunuyor"
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Türk halk Müziği sanatçısı Musa Eroğlu'na ödülünü takdim etmesi Kılıçdaroğlu'nun konuşması - Kılıçdaroğlu: "Hacıbektaş'ın söyledikleri bugün kainatın evrensel kurallarına dönmüş bulunuyor"NEVŞEHİR (AA) – CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş-ı...
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Türk halk Müziği sanatçısı Musa Eroğlu'na ödülünü takdim etmesi
Kılıçdaroğlu'nun konuşması - Kılıçdaroğlu:
"Hacıbektaş'ın söyledikleri bugün kainatın evrensel kurallarına dönmüş bulunuyor"
NEVŞEHİR (AA) – CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş-ı Veli Anma Etkinliklerine katıldı.