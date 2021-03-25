Kılıçdaroğlu: Geçmişi bırakıp helalleşmemiz lazım (3)

'BU VERGİLER NEREYE GİDİYOR?

'BU VERGİLER NEREYE GİDİYOR?'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırıkkale temasları kapsamında, Hacılar kasabası ve Hasandede köyüne ziyarette bulundu. Kasaba meydanında vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin iyi yönetilemediğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Her biriniz vergi veriyorsunuz, şu küçük çocuk da vergi veriyor. Ekmek alırken vergi veriyorsunuz, süt içerken vergi veriyorsunuz, otobüse binerken vergi veriyorsunuz. Tek, teneffüs ettiğiniz hava dolayısıyla vergi vermiyorsunuz. Peki bu vergiler nereye gidiyor? Esnaf perişan vaziyette, Kırıkkale'de anlatıyorlar. O zaman bu devlet neden sosyal devlet değil? Bunu sorgulamamız lazım" dedi.

Kılıçdaroğlu, daha sonra vatandaşlarla fotoğraf çektirdikten sonra Hacılar Belediyesi'ni ziyaret etti. Ardından da bir mandıraya giren Kılıçdaroğlu, mandıracıların sorunlarını dinledi.

Hasandede köyünde bulunan Hasandede Türbesi'ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu, köylülere de seslendi. Hasandede Türbesi'nde Hz. Muhammed'in Veda Hutbesi'nden bir bölüm olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Veda Hutbesi'ndeki amacı, aslında insanlık tarihinin çok önemli ifadelerinden bir tanesidir. İlk İnsan Hakları Beyannamesi olduğu da söylenir. Bunun ne kadar değerli olduğunu, belgelerin ne kadar değerli olduğunu hepimiz bilmeliyiz, öğrenmeliyiz ve anlatmalıyız" açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu, Kırıkkale ziyaretinin ardından İstanbul'a doğru hareket etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı