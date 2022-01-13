Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylarını açıklamaları için Erdoğan'a tek şart sundu: Seçim tarihini belirle - Haberler
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Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylarını açıklamaları için Erdoğan'a tek şart sundu: Seçim tarihini belirle

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta esnaf ziyareti yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Daha adaylarının kim olduğu belli değil. CHP'nin kendi içindeki adaylık mücadelesi kavgaya dönüşmüş durumda" sözleri hatırlatıldı. CHP lideri bu konuya "Seçim tarihini belirlesin, biz adayımızı belirleyeceğiz. Adayımızı açıklamak için 'Ben erken seçimi getiriyorum, sandığı getiriyorum, bay Kemal gel oy kullan' demesini bekliyorum." ifadeleri ile yanıt verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak'ta esnaf ziyaretinde bulundu. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP liderine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün partisinin grup toplantısında sarf ettiği "Daha 2023 seçimlerinde adaylarının kim olduğu belli değil. CHP'nin kendi içindeki adaylık mücadelesi kavgaya dönüşmüş durumda" sözleri hatırlatıldı.

Bu konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu, "Seçim tarihini belirlesin, biz adayımızı belirleyeceğiz. Hem seçim tarihini belirlemiyor hem 'adayınız kim?' diyor. Adayımızı açıklamamız için 'Ben erken seçimi getiriyorum, sandığı getiriyorum, bay Kemal gel oy kullan' demesini bekliyorum. Söylemiyor." dedi.

Kılıçdaroğlu, PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili de konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sessiz kalmakla suçladığı Kılıçdaroğlu konuya ilişkin, "Bu fotoğrafı gördüğümde sordum ne zaman çekilmiş diye; İmralı ile açılım (Çözüm) döneminde çekilmiş. Dolayısıyla bu fotoğrafın muhatabı doğrudan doğruya Erdoğan'dır. Bu fotoğraflar çekilirken ülkede ne oluyordu diye sorulması lazım." dedi.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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