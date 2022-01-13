Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylarını açıklamaları için Erdoğan'a tek şart sundu: Seçim tarihini belirle

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak'ta esnaf ziyaretinde bulundu. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

ERDOĞAN "DAHA ADAYLARI BİLE BELLİ DEĞİL" DEMİŞTİ

CHP liderine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün partisinin grup toplantısında sarf ettiği "Daha 2023 seçimlerinde adaylarının kim olduğu belli değil. CHP'nin kendi içindeki adaylık mücadelesi kavgaya dönüşmüş durumda" sözleri hatırlatıldı.

"ADAYIMIZI AÇIKLAMAMIZ İÇİN 'GEL OY KULLAN' DEMESİ LAZIM"

Bu konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu, "Seçim tarihini belirlesin, biz adayımızı belirleyeceğiz. Hem seçim tarihini belirlemiyor hem 'adayınız kim?' diyor. Adayımızı açıklamamız için 'Ben erken seçimi getiriyorum, sandığı getiriyorum, bay Kemal gel oy kullan' demesini bekliyorum. Söylemiyor." dedi.

TERÖRİSTLE FOTOĞRAFLARI ÇIKAN HDP'Lİ VEKİLLE İLGİLİ ELEŞTİRİLERE DE DEĞİNDİ

Kılıçdaroğlu, PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili de konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sessiz kalmakla suçladığı Kılıçdaroğlu konuya ilişkin, "Bu fotoğrafı gördüğümde sordum ne zaman çekilmiş diye; İmralı ile açılım (Çözüm) döneminde çekilmiş. Dolayısıyla bu fotoğrafın muhatabı doğrudan doğruya Erdoğan'dır. Bu fotoğraflar çekilirken ülkede ne oluyordu diye sorulması lazım." dedi.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet