Kılıçdaroğlu: "CHP'nin hem Türkiye'ye hem dünyaya karşı sorumluluğu vardır"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kongrenin yapıldığı salona gelmesi İstiklal Marşı'nın okunması Hikmet Çetin'in konuşması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Ankara Olağan İl Kongresi'nde konuştu.
16.02.2020 13:04 | Son Güncelleme: 16.02.2020 13:07
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kongrenin yapıldığı salona gelmesi
İstiklal Marşı'nın okunması
Hikmet Çetin'in konuşması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Ankara Olağan İl Kongresi'nde konuştu. (1)
Kaynak: AA