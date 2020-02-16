Kılıçdaroğlu: "CHP'nin hem Türkiye'ye hem dünyaya karşı sorumluluğu vardır"
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Kılıçdaroğlu: "CHP'nin hem Türkiye'ye hem dünyaya karşı sorumluluğu vardır"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kongrenin yapıldığı salona gelmesi İstiklal Marşı'nın okunması Hikmet Çetin'in konuşması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Ankara Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

16.02.2020 13:04 | Son Güncelleme: 16.02.2020 13:07
Kılıçdaroğlu:

CHP Genel Başkanı 'nun kongrenin yapıldığı salona gelmesi

İstiklal Marşı'nın okunması

'in konuşması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Ankara Olağan İl Kongresi'nde konuştu. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kılıçdaroğlu: "CHP'nin hem Türkiye'ye hem dünyaya karşı sorumluluğu vardır"
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