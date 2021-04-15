Kılıçdaroğlu, Başika'da şehit olan Uzman Çavuş Kızılay için başsağlığı diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyindeki Başika üs bölgesine yönelik saldırıda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Hacı Halil Kızılay için başsağlığı mesajı yayımladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyindeki Başika üs bölgesine yönelik saldırıda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Hacı Halil Kızılay için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Irak'ın kuzeyinde bulunan üs bölgesine düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Hacı Halil Kızılay'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen