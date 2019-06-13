Kılıçdaroğlu, Barzani'yi kutladı

Kılıçdaroğlu, Barzani'yi kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, IKBY başkanlığına seçilen Neçirvan Barzani ile görüştü.

Kılıçdaroğlu, Barzani'yi kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, IKBY başkanlığına seçilen Neçirvan Barzani ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) başkanlığına seçilen Neçirvan Barzani ile telefonla görüştü. Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde yemin ederek başkanlık görevine başlayan Barzani'yi tebrik etti. - ANKARA

Kaynak: İHA
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