19.02.2020 20:38 | Son Güncelleme: 19.02.2020 20:38

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anadolu Yakası Siirtliler Derneği üyelerini kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, dernek üyeleri ile partisinin genel merkezinde bir araya geldi.

Ziyarette, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi de yer aldı.

Kaynak: AA