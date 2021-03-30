Kılıçdaroğlu, AKPM Başkanı Daems ile görüştü (2)
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Kılıçdaroğlu, AKPM Başkanı Daems ile görüştü (2)

Anadolu Ajansı / Engin Çorlu - Haberler | Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Rik Daems ve beraberindeki heyet ile görüşmesi ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Yönetim Salonu'nda Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı...

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Rik Daems ve beraberindeki heyet ile görüşmesi

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Yönetim Salonu'nda Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Rik Daems ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Ankara Milletvekili Haluk Koç ve Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, AKPM Başkanı Daems ile görüştü (2)
Kılıçdaroğlu, AKPM Başkanı Daems ile görüştü (2)
Kılıçdaroğlu, AKPM Başkanı Daems ile görüştü (2)
Kılıçdaroğlu, AKPM Başkanı Daems ile görüştü (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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