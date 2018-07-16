Kılıç ve Karahan aileleri 15 yıllık husumete son verdi

MARDİN - Mardin Kızıltepe ilçesinde Kılıç ve Karahan ailesi arasında yaşanılan 15 yıllık husumete son verildi. İki ailenin barışmasında büyük çaba sarf eden kanaat önderi ve Mersin Derikliler Derneği Başkanı Şerif Özkan'ın verdiği barış yemeğine yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Kızıltepe ilçesinde yaklaşık 15 yıl önce İbrahim Kılıç'ın ölmesiyle Kılıç ve Karahan aileleri arasında husumet başlamıştı. İki ailenin barışması için devreye giren Şerif Özkan'ın girişimleri sonuç verdi. Şerif Özkan'ın düzenlediği yemekte iki aile fertleri arasındaki husumete son vererek tokalaştırdı. Programa katılan Kızıltepe Müftüsü Masum Taşçı, dua ederek ailelerin kucaklaşmasını sağladı.

Yemek programında konuşan Şerif Özkan, "Tesadüfi bir ölüm vakası olmuştur. Rahmetli benim kucağımda sünnet olmuştu. Karahanlılar da benim aile dostum. Ben işitince duruma müdahale ettim. İki tarafa da sağduyu çağırısında bulunarak daha ileride başka olayların olmaması için ricada bulundum. İki tarafa da çok teşekkür ediyorum. Güneydoğu'da daha nice barışlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Bölgede bir daha husumetlerin yaşanılmaması için temennilerde bulunan eski AK Parti Mardin Milletvekili Halit Demir, "Karahan ve Kılıç aileleri arasında 15 yıl önce yaşanmış bir hadise söz konusuydu. Hep beraber yemek yenildi. Hep beraber dualar okundu. Böyle acıların yaşanılmaması için temenniler yapıldı. Çok şükür bu dualar neticesinde biz bu husumeti bitirdik. Bölgemizde tekrar böyle bir husumetin yaşanmasını istemiyoruz. Böyle bir acının yaşanmasını istemiyoruz" şeklinde konuştu.

Barış yemeğine katılan vatandaşlar da bir daha böyle olayların yaşanmaması temennisinde bulundu.