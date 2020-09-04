Kılıç'tan zabıtalara 194'üncü yıl kutlaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kılıç'tan zabıtalara 194'üncü yıl kutlaması

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Zabıta Teşkilatının 194'üncü kuruluş yıl dönümü ve zabıta haftası etkinlikleri kapsamında Oğuzeli Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü ziyaret ederek, zabıta ekiplerini tebrik etti.

Kılıç'tan zabıtalara 194'üncü yıl kutlaması
04.09.2020 17:00 | Son Güncelleme: 04.09.2020 17:05

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Zabıta Teşkilatının 194'üncü kuruluş yıl dönümü ve zabıta haftası etkinlikleri kapsamında Oğuzeli Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü ziyaret ederek, zabıta ekiplerini tebrik etti.

Zabıta Müdürlüğünün bir belediyenin en önemli unsuru ve birimi olduğunun altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, "Zabıtalarımız bir belediyenin olmazsa olmazıdır" dedi.

Zabıta Müdürlüğüne yaptığı ziyarette konuşan Kılıç, "Dünya genelinde ve ülkemizde olduğu gibi Oğuzeli'nde de zorlu bir pandemi sürecinden geçmekteyiz. Bu süreçte hepiniz ciddi bir özveri gösterdiniz. Oğuzeli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü çalışanları her zaman olduğu gibi pandemi süresi boyunca da halkımızın hep yanında olmuştur. Sizler vatandaşlarımıza devletimizin şefkatli yüzünü gösterirken, halkın sağlığını tehdit edenlere de çelik gibi bir iradeyle devletimizin gücünü gösteriyorsunuz. Sizler bugüne kadar bizleri temsil noktasında mahcup etmediniz. Ama biz bunlarla yetinmeyeceğiz. Vatandaşlarımızın memnuniyetini arttırma noktasında daha çok çalışacağız, gayret göstereceğiz. Zabıta Müdürlüğünde görev alan arkadaşlarımız diğer tüm birimlerdeki mesai arkadaşlarımız gibi Oğuzeli'de yaşayan vatandaşlarımızın mutluluğu ve huzuru için çalışmaya var gücüyle devam edecektir. Mesai mefhumu gözetmeksizin gece-gündüz demeden özveriyle çalışan tüm zabıta arkadaşlarımızın Zabıta Haftasını ayrı ayrı kutluyor, yapmış oldukları başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Hulusi Akar Mansur Yavaş Angela Merkel Fahrettin Altun
Magazin Emrah Fatma Girik Acun Ilıcalı Tayanç Ayaydın
Spor Erkan Kamat Şenol Güneş Lionel Messi Rıza Çalımbay Mauricio Lemos
Daha Fazla Eylül Futbol Antalya Türk Lirası
Şu an buradasınız: Kılıç'tan zabıtalara 194'üncü yıl kutlaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 17:22:07. #1.14#
title