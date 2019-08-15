Kılıç seyir terasının yapılacağı alanı inceledi

15.08.2019 13:09

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, at biniciliği ve okçuluk eğitiminin verileceği, yöresel ürünlerin satışının yapılacağı Deliklitepe Seyir Terası'nı inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, seyir terasının yapılması planlanan alanda incelemelede bulunan Kılıç, Deliklitepe'nin ilçenin tarihine ışık tuttuğunu ve Oğuzeli'nin göz bebeği olduğunu ifade etti.

Deliklitepe Seyir Terası Projesi ile Oğuzeli'nin hak ettiği turistik değeri kazanacağını kaydeden Kılıç, "İlçemizi turizm cenneti haline getirecek olan bu projeyle yatırımcıları bölgeye rahatlıkla çekebileceğiz. Böylece projemizin hayata geçmesi ile bölge, alternatif ögeleri ve zengin tarihi kültürel yapısı ile turizmde yerini alacaktır." dedi.

Proje kapsamında İpekyolu Kalkınma Ajansından alacakları destek ve kendi öz kaynaklarını kullanarak ilçeye hak ettiği turistik değeri kazandıracaklarını belirten Kılıç, böylece Deliklitepe Mesire Alanı'nda eko turizm açısından doğal ve sağlıklı bir yaşam alanı oluşturulmasını amaçladıklarını vurguladı.

Ata sporları atçılık ve okçuluk eğitimlerinin verildiği, kadınların el emeği yöresel ürünlerini sergileyebilecekleri ve satış yapabilecekleri bir alan olacağını dile getiren Kılıç, kafeterya, seyir terası çalışmalarıyla turizm tesisleşmesinin önünü açacaklarını belirtti.

Kaynak: AA