Kılıbık filmi oyuncuları kim? Kılıbık filmi nerede çekildi? Kılıbık filmi konusu ve fragmanı
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Kılıbık filmi oyuncuları kim? Kılıbık filmi nerede çekildi? Kılıbık filmi konusu ve fragmanı

Kemal Sunal ve Nevra Serezli'nin başrollerde bulunduğu Kılıbık filminde, Sunal'ın hayat verdiği Kamil, yanlışlık sonucu bir kabadayı ilan edilir ve böylece eşi dahil çevresindekilerin ona yaklaşımı değişir. Kılıbık filmi fragmanı izle...

Kılıbık filmi oyuncuları kim? Kılıbık filmi nerede çekildi? Kılıbık filmi konusu ve fragmanı
23.05.2020 10:04 | Son Güncelleme: 23.05.2020 10:07

Kılıbık filminin yönetmenliğini Uğur İnan yürütürken, yapımcılığını Memduh Ün üstleniyor. Senaryosunu Osman Seden'in kaleme aldığı yerli yapım, 1983 yılında vizyondaydı. Kılıbık olarak akıllarda yer eden Kamil, gerçeklerin ortaya çıkmasının ardından da kahraman kalacak. İşte, Kemal Sunal'ın başarılı oyunculuğu ile Kılıbık filmi ayrıntıları...

Kılıbık filmi detayları için tıklayın...

KILIBIK FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal'ın eşsiz oyunculuğu ile yine komedi dolu bir film. Oyuncuyla Nevra Serezli eşlik ediyor. Evden işe bir hayat süren Kamil, ansızın kahraman ilan edilir ve işler bu noktadan sonra karışır. İşte, Kılıbık filminin başarılı oyuncu kadrosu:

Kemal Sunal, Nevra Serezli, Ali Şen, Sümer Tilmaç, Hüseyin Kutman, Yadigar Ejder, Reha Yurdakul, Gökhan Mete, İbrahim Kurt, Giray Alpan, Muzaffer Cıvan, Teoman Aksoy, İhsan Gedik, Osman Han, Cevdet Arıkan, Nevzat Açıkgöz, Zafer Ergin, Ünal Gürel, Erdal Özyağcılar.

Kılıbık filmi oyuncuları kim? Kılıbık filmi nerede çekildi? Kılıbık filmi konusu ve fragmanı

KILIBIK FİLMİ KONUSU

Kamil'in hayatı evi ve eşinden ibarettir. İşinden evine, evinden işine gidip geldiği rutin hayatında, karısı ne derse onu harfiyen yerine getirmektedir. Geçimini zor sağlayan Kamil, ev kirasını ödeyemez hale gelince kapının önüne konulmakla tehdit edilir. Ev sahibi Müslüm, Kamil'i evden çıkarmak için uğraşsa da bir türlü bunu başaramaz. Sadece karısı tarafından değil, çevresindeki insanlar tarafından da hor görülen Kamil'in hayatı, bir yanlış anlaşılma sonucu bambaşka bir hal alır.

Kılıbık filmi oyuncuları kim? Kılıbık filmi nerede çekildi? Kılıbık filmi konusu ve fragmanı

Kamil, yanlışlık sonucu Karabela isminde bir katil olarak tanınmaya başlar. Bu durumun duyulmasıyla da insanların Kamil'e artık başka bir gözle bakmasına neden olur. Karısı dahil mahalledekiler tarafından saygıyla karşılanan Kamil'in bu şaşalı dönemi uzun sürmez. İnsanların Kamil'e nasıl davrandığını gördükten sonra Karabela'nın ortaya çıkması, Kamil'in eski günlerine dönmesine neden olur. Ancak bir gün oğlunun dayak yediğini öğrenen Kamil, bunun bedelini ödetmek için harekete geçtiğinde yeniden kahraman ilan edilir.

KILIBIK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

1983 yapımı komedi filmi Kılıbık, birçok başarılı oyuncuyu bir araya getiren Yeşilçam filmlerindendi. Gününmüzde hala öenmini koruyan film, İstanbul, Sarıyer Reşitpaşa Şirin Sokak'ta çekildi.

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