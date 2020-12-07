Kılıbık filmi konusu nedir? Kılıbık oyuncuları ve Kılıbık özeti!
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Kılıbık filmi konusu nedir? Kılıbık oyuncuları ve Kılıbık özeti!

07.12.2020 11:58 | Son Güncelleme: 07.12.2020 12:01
Kılıbık filmi konusu nedir? Kılıbık oyuncuları ve Kılıbık özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kılıbık filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kılıbık konusu, özeti ve Kılıbık oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kılıbık filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Kılıbık filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kılıbık filmini izleyecek olanların merak ettiği Kılıbık konusu nedir, Kılıbık oyuncuları kimler ve Kılıbık özeti gibi konuları inceliyoruz.

KILIBIK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Genç bir adam olan Kamil'in hayatı evi ve eşinden ibarettir. İşinden evine, evinden işine gidip geldiği hayatında, karısı ne derse onu harfiyen yerine getirmektedir. Geçimini zor sağlayan Kamil, ev kirasını ödeyemez hale gelince kapının önüne konulmakla tehdit edilir. Ev sahibi Müslüm, Kamil'i evden çıkarmak için uğraşsa da bir türlü sonuca varamaz. Sadece karısı tarafından değil, çevresindeki insanlar tarafından da hor görülen Kamil'in hayatı, bir yanlış anlaşılma sonucu bambaşka bir hal alır. Kamil, yaşanan bir yanlışlık sonucu Karabela isminde bir katil olarak tanınmaya başlar. Bu durumun etrafa yayılması da insanların Kamil'e artık başka bir gözle bakılmasına neden olur. Karısı dahil mahalledekiler tarafından saygıyla karşılanan Kamil'in bu şaşalı dönemi çok uzun sürmez. İnsanların Kamil'e nasıl davrandığını gördükten sonra Karabela'nın ortaya çıkması, Kamil'in eski günlerine dönmesine neden olur. Ancak bir gün oğlunun dayak yediğini öğrenen Kamil, bunun bedelini ödetmek için harekete geçtiğinde yeniden kahraman ilan edilir.

KILIBIK FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular: Kemal Sunal, Sümer Tilmaç, Nevra Serezli, Ali Şen, Yadigar Ejder

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 1983 (85 dk)

Senaryo: Osman F. Seden

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