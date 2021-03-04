Kiğılı, Kadınlar Günü'nde "eşittir" simgesiyle özdeşleşiyor
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Kiğılı, Kadınlar Günü'nde "eşittir" simgesiyle özdeşleşiyor

04.03.2021 13:07 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:10
Kiğılı, Kadınlar Günü'nde

Erkek Giyim Markası Kiğılı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırladığı video ile bu yıl da eşitlik vurgusunu öne çıkarıyor.

Erkek Giyim Markası Kiğılı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırladığı video ile bu yıl da eşitlik vurgusunu öne çıkarıyor.

Kiğılı açıklamasına göre, hayata geçirdiği Kadınlar Günü çalışmalarıyla çok sayıda ödüle layık görülen marka, bu yıl da logosundaki "ğ" harfinde gizlenmiş eşittir (=) simgesinin hikayesini aktararak eşitlik hakkını logosuyla özdeşleştiriyor.

Geçen yıllarda #hayatmüşterek diyerek (=) simgesini ürün etiketlerine yerleştiren marka bu seneki çalışmasında "eşitlik hakkının altına imzamızı atarız" diyerek istikrarlı bir duruş sergilemeye devam ediyor.

Marka, "Kadın ve erkek arasında bir değil iki kalın çizgi vardır. İki çizginin altına imzamızı atarız her kıyafetimizde, size daha çok yakışsın diye." ifadesini kullanarak Dünya Kadınlar Günü videosunu #BizeYakışanEşitlik etiketiyle duyuruyor.

Videonun seslendirmesi ise tiyatro ve sinema oyuncusu Emre Kınay'a ait.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan

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