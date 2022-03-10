Kiev'in Hoholiv kasabasında Rusya'nın saldırısının ardından bir kadın hayatını kaybetti - Haberler

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Kiev'in Hoholiv kasabasında Rusya'nın saldırısının ardından bir kadın hayatını kaybetti

AA - Wolfgang Schwan - Güncel
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Saldırılarda hayatını kaybeden kadının cesedi Patlamanın gerçekleştiği bölge Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Kiev kentindeki Hoholiv kasabasında meydana gelen patlamada bir kadının hayatını kaybettiği bildirildi.

Saldırılarda hayatını kaybeden kadının cesedi

Patlamanın gerçekleştiği bölge Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Kiev kentindeki Hoholiv kasabasında meydana gelen patlamada bir kadının hayatını kaybettiği bildirildi.

Kiev'in Hoholiv kasabasında Rusya'nın saldırısının ardından bir kadın hayatını kaybetti

Kiev'in Hoholiv kasabasında Rusya'nın saldırısının ardından bir kadın hayatını kaybetti

Kiev'in Hoholiv kasabasında Rusya'nın saldırısının ardından bir kadın hayatını kaybetti

AA / Wolfgang Schwan - Güncel

Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Haberler

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