Kiev'in Hoholiv kasabasında Rusya'nın saldırısının ardından bir kadın hayatını kaybetti
AA - Wolfgang Schwan - Güncel
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Saldırılarda hayatını kaybeden kadının cesedi Patlamanın gerçekleştiği bölge Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Kiev kentindeki Hoholiv kasabasında meydana gelen patlamada bir kadının hayatını kaybettiği bildirildi.
Saldırılarda hayatını kaybeden kadının cesedi
Patlamanın gerçekleştiği bölge Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Kiev kentindeki Hoholiv kasabasında meydana gelen patlamada bir kadının hayatını kaybettiği bildirildi.