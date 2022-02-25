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Kiev'deki Türk vatandaşları tahliye ediliyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kiev'deki Türk vatandaşları tahliye ediliyor

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Türk vatandaşlarının otobüslerle Türkiye'ye tahliyesine başlanıldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Türk vatandaşlarının otobüslerle Türkiye'ye tahliyesine başlanıldı.

Türk vatandaşları, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından tahliye edilmeye başlanıldı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Türkiye Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarının 2 otobüsle karayolları üzerinden Türkiye'ye tahliye edildiğini açıkladı. Türkiye'den iş seyahati amacıyla geldiği Ukrayna'da mahsur kalan Tayfun Aydın, tahliye hakkında, "Türk Konsolosluğunda 2 gün kaldık. Bugün 2 otobüs geldi ve Kiev'den yola çıktık. Otobüsle Romanya üzerinden Türkiye'ye, İstanbul'a gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Ukrayna, Türkiye, Türk, Kiev, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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