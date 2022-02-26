Kiev'de sokağa çıkma yasağının süresi pazartesiye kadar uzatıldı - Haberler

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Kiev'de sokağa çıkma yasağının süresi pazartesiye kadar uzatıldı

AA, Talha Yavuz - Güncel
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Kiev'de sokağa çıkma yasağının süresi pazartesiye kadar uzatıldı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sokağa çıkma yasağının süresi 28 Şubat Pazartesi saat 08.00'e kadar uzatıldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sokağa çıkma yasağının süresi 28 Şubat Pazartesi saat 08.00'e kadar uzatıldı.

Kiev Şehir Devlet İdaresinden yapılan açıklamada, özel izni bulunanlar hariç şehir sakinlerinin dışarı çıkmasının yasak olduğu ifade edildi.

Açıklamada, sokağa çıkma yasağı süresince sokakta tespit edilecek tüm kişilerin düşman keşif ve sabotaj gruplarının üyesi kabul edileceği belirtildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sokağa çıkma yasağının bugün saat 17.00'de başlayacağını ve yarın 08.00'de sona ereceğini duyurmuştu.

AA / Talha Yavuz - Güncel

Pazartesi, 28 Şubat, Ukrayna, Kiev, Güncel, Haberler

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