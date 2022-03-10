Kiev bölgesinde Rus tankları imha edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kiev bölgesinde Rus tankları imha edildi

İhlas Haber Ajansı - Bekir Keskin - Güncel
 - Güncelleme:

- Kiev bölgesinde Rus tankları imha edildi Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesinde Rus tankları imha edildi.

- Kiev bölgesinde Rus tankları imha edildi

KİEV - Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesinde Rus tankları imha edildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının 15'inci gününde Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmalar devam ediyor. Ukrayna askerleri Rusya ordusuna ait askeri konvoyları havadan vurarak tankları imha ediyor. Ukrayna ordusu Kiev bölgesindeki Brovary şehrine girmek isteyen Rus tankı konvoyunu hedef aldı. Havadan gerçekleştirilen saldırı sonucu Rus tankları imha edildi.

Kiev bölgesinde Rus tankları imha edildi

Kiev bölgesinde Rus tankları imha edildi

Kiev bölgesinde Rus tankları imha edildi

İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin - Güncel

Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title