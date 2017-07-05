Kidnap Filmi
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Kidnap oğlu kaçırılan bir annenin hikayesini anlatıyor. Annesiyle parka yaptığı yolculuk için çok heyecanlı olan Frankie parkta oynamaya başlar. Sık sık annesiyle iletişim kuran çocuk bir anda ortadan kaybolunca annesi için gerilimli dakikalar başlayacaktır. Genç kadın oğlunu bulmak için her şeyi yapmaya kararlıdır...
Yönetmen: Luis Prieto
Senaryo: Knate Gwaltney
Oyuncular: Halle Berry, Sage Correa, Dana Gourrier , Christopher Berry, Lew Temple, Malea Rose, Didi Costine , Ritchie Montgomery, Kurt Krause , Chris McGinn, Robert Walker Branchaud, Kristin McKenzie , Claire McReynolds, Meghan Wolfe, Justin Lebrun, Thomas Downey , Brice Fisher, Ron M. Patterson, Lucky Johnson , William Schaff, Erica Curtis, Andy Wagner, Met Salih, Michael D. Anglin, Kurtis Bedford
Filmin Türü: Gerilim
Orijinal Adı: Kidnap
Yapımcı Firma: Chantier Films
Yapım Yılı: 2017
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 94 dk.
Dağıtıcı Firma: Chantier Films
Vizyon Tarihi: 04.08.2017
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