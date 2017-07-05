Kidnap Filmi

Kidnap oğlu kaçırılan bir annenin hikayesini anlatıyor. Annesiyle parka yaptığı yolculuk için çok heyecanlı olan Frankie parkta oynamaya başlar. Sık sık annesiyle iletişim kuran çocuk bir anda ortadan kaybolunca annesi için gerilimli dakikalar başlayacaktır. Genç kadın oğlunu bulmak için her şeyi yapmaya kararlıdır...





Yönetmen: Luis Prieto

Senaryo: Knate Gwaltney

Oyuncular: Halle Berry, Sage Correa, Dana Gourrier , Christopher Berry, Lew Temple, Malea Rose, Didi Costine , Ritchie Montgomery, Kurt Krause , Chris McGinn, Robert Walker Branchaud, Kristin McKenzie , Claire McReynolds, Meghan Wolfe, Justin Lebrun, Thomas Downey , Brice Fisher, Ron M. Patterson, Lucky Johnson , William Schaff, Erica Curtis, Andy Wagner, Met Salih, Michael D. Anglin, Kurtis Bedford

Filmin Türü: Gerilim

Orijinal Adı: Kidnap

Yapımcı Firma: Chantier Films

Yapım Yılı: 2017

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 94 dk.

Dağıtıcı Firma: Chantier Films

Vizyon Tarihi: 04.08.2017



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