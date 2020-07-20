Kick boks sporcusu zeytinlikte intihar etti
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Kick boks sporcusu zeytinlikte intihar etti

AYDIN'da kick boks sporcusu Oğuzhan U. (26), av tüfeğini çenesinin altından ateşleyerek yaşamına son verdi.

Kick boks sporcusu zeytinlikte intihar etti
20.07.2020 17:55 | Son Güncelleme: 20.07.2020 18:04

AYDIN'da kick boks sporcusu Oğuzhan U. (26), av tüfeğini 

çenesinin altından ateşleyerek yaşamına son verdi.

Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi'ndeki zeytinlikten, saat 05.00 sıralarında silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar, polisi aradı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, kick boks sporcusu olan ve Orta Mahalle'de market işleten Oğuzhan U.'nun cansız bedenini buldu. Memleketi Adıyaman'dan  7 yıl önce Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndaki (BESYO) eğitimi için kente geldiği ve bir daha geri dönmediği öğrenilen Oğuzhan U.'nun, av tüfeğini çenesinin altına dayayıp, intihar ettiği belirlendi. Oğuzhan U.'nun dün gece marketi kapattıktan sonra zaman zaman kick boks antremanları yaptığı zeytinliğe gelerek, intihar ettiği saptandı.

Adıyaman'daki bir spor kulübünün de lisanslı sporcusu olan Oğuzhan U.'nun cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, Oğuzhan U.'nun intihar nedenini araştırıyor.


Kaynak: DHA

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