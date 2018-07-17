Kibyra Antik Kenti'nin Ziyaretçi Karşılama Ünitesi İhalesi

AK Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Gölhisar ilçesinde bulunan Kibyra Antik Kenti ziyaretçi karşılama ünitesi ve çevre düzenlemesi çalışmalarına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Kibyra Antik Kenti çevre düzenlemesi ve ziyaretçi karşılama ünitesi yapım ihalesinin gerçekleştirildiği, ihaleyi kazanan firmaya yer teslimi yapıldığı bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Burdur İl Özel İdare hesaplarına 2018 yılı için 828 bin lira ödeneğin yatırıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılması planlanan uygulama kapsamında giriş kontrol ve bilet satış ünitesi, turnikeler, hediyelik eşya, yöresel ürünlerin yer alacağı satış alanları, idari ofis birimleri, tuvaletler, çok amaçlı salon, kafeterya, gezi yolları, seyir terası, çevre donatı mobilyaları, aydınlatma sistemleri yapılacaktır."

Açıklamada, Burdur'un düzenlenmiş yeni bir ören yerine sahip olacağını vurgulanarak "Kibyra Ören Yeri'ne büyük katkı sağlayan Kültür ve Turizm önceki Bakanımız Sayın Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'a ve eşi hemşehrimiz Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş'a Burdurlular adına teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.