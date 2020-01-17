Kibrit nasıl yazılır? TDK'ya göre kirbit mi, kibrit mi?
Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "kibrit". Peki, kirbit nasıl yazılır? TDK'ya göre kibrit mi, kirbit mi yazılır?
Kibrit kelimesini gün içerisinde genellikle kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Kibrit nasıl yazılır? Kirbit mi, kibrit mi? TDK'ya göre kibritkelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
KİBRİT NASIL YAZILIR? KİBRİT Mİ, KİRBİT Mİ?
Kirbit nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "kibrit" şeklindedir.
Kibrit: Yanlış
Kirbit: Doğru
KİBRİT İLE ÖRNEK CÜMLELER
"Sol cebinden sigara paketiyle kibriti çıkardı." - Yusuf Atılgan
Haber Videosu: Kibrit nasıl yazılır? TDK'ya göre kirbit mi, kibrit mi?
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