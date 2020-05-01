Kıbrıslı Rumlar'dan Aşık Veysel türküsüyle barış mesajı

Kıbrıslı Rumlar'dan Aşık Veysel türküsüyle barış mesajıSefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- Güney Kıbrıs'ta bir grup Rum müzisyen Kıbrıslı Türklerle biraradan yaşamak için Türk Ozanı Aşık Veysel'in "Uzun ince bir yoldayım" türküsünü seslendirerek, adanın birleşmesi gerektiği çağrısında bulundu.

Kıbrıslı Rumlar'dan Aşık Veysel türküsüyle barış mesajı

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- Güney Kıbrıs'ta bir grup Rum müzisyen Kıbrıslı Türklerle biraradan yaşamak için Türk Ozanı Aşık Veysel'in "Uzun ince bir yoldayım" türküsünü seslendirerek, adanın birleşmesi gerektiği çağrısında bulundu.

Güney Kıbrıs'ta bir grup Rum müzisyen Türk Ozanı Aşık Veysel'in "Uzun ince bir yoldayım" türküsünü seslendirdi. Adada koronavirüs (Covid-19) güney ile kuzey arasındaki geçişlerin kapatıldığı bir dönemde, Yunanca Aşık Veysel'in şarkısını seslendiren Rumların klibi sosyal medyadan yoğun ilgi gördü.

YENİDEN BİRLEŞME ARZUZU İÇİN TÜRKÜ SÖYLEDİLER

Şarkıyı Yunancaya çeviren Giorgos Kalogirou, "Halkımızın, Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin yeniden birleşmesi arzusunu ve hayalimizi ifade etmek için bir Türk şarkısı seçtik" dedi. Şarkıyı seslendiren grup üyeleri de "Bir gün dünyanın hiçbir yerinde bölünmüş vatan olmayacağını diliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA