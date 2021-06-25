Kıbrıslı liderler BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geliyor
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Kıbrıslı liderler BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geliyor

Kıbrıslı liderler BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, bugün Brüksel'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, bugün Brüksel'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu nedeniyle Brüksel'de bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres'in davetiyle görüşme için Brüksel'e gitmişti. Cumhurbaşkanı Tatar, bugün Brüksel'de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek. Görüşme, Türkiye saati ile 12.20'de başlayacak. Guterres, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis'le de bir araya gelecek.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a Brüksel'de Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı İsmet Korukoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Danışmanı Sülen Karabacak eşlik ediyor. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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