Kıbrıs Zafere Doğru bu akşam yok mu, neden yok? Kıbrıs Zafere Doğru bitti mi, final mi yaptı? Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölüm haftaya mı?
TRT 1 yayın akışında Kıbrıs Zafere Doğru yer almadı. Bunun ardından 7 Ocak Cuma Kıbrıs Zafere Doğru bu akşam yok mu, neden yok? Kıbrıs Zafere Doğru bitti mi, final mi yaptı? Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölüm haftaya mı? merak edildi. Peki, Kıbrıs Zafere Doğru bu hafta yok mu, neden yok? Kıbrıs Zafere Doğru bitti mi, final mi yaptı? Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölüm yok mu? İşte bilgiler...
Kıbrıs: Zafere Doğru (eski adıyla Bir Zamanlar Kıbrıs), TMC Film yapımı olup ilk bölümü 1 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan, tarihi dönem draması türündeki Türk televizyon dizisidir. Kıbrıs Zafere Doğru bu akşam yok mu, neden yok? Kıbrıs Zafere Doğru bitti mi, final mi yaptı? Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölüm haftaya mı?
Kıbrıs: Zafere Doğru bugün yeni bölüm olmayacak. Dizi 1 hafta yılbaşı arası verdiği için yeni bölümü 7 Ocak Cuma bugün yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü haftaya ekranlara gelecektir.
Hayır dizi bitmedi veya final yapmadı. Dizi sadece 1 hafta yılbaşı tatili arası vermiştir. Yeni bölüm haftaya ekrana gelecektir.
- 20:00 - Mahrem
- 22:25 - 112 Acil Çağrı
"Kıbrıs Zafere Doğru"nun konusu; Rauf Denktaş, Makaryos tarafından adadan sürgün edilmiş, Kıbrıs'a alınmamaktadır. Denktaş, yanında TMT'nin efsane bayraktarı, komutan Ali Rıza Vuruşkan ile birlikte gizlice deniz yoluyla adaya girer. Diğer tarafta ailesine kavuşmuş olan Kemal Dereli, artık tam anlamıyla mücahit olmaya hazırdır. Gizemli bir törenle TMT yemini eden Kemal ve Derviş, Ankaralı ile gizli görevlerine başlar. Nişanlısı Ayşe'nin Kıbrıs'a geldiğinden habersiz Ankaralı, Mücahit Kemal ve yeni mücahitlerden oluşan ekip ayrılmaz bir operasyon takımıdır. Tarihe geçen bir direniş gösteren bu 713 kişilik mücahit topluluğu, kendilerini dört taraftan sarmış 15 bin düşmana karşı savaşacak, bir direniş destanı yazacaktır. Onlara katılıp son darbeyi indirecek olan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel ise Türkiye'den gelen 64 savaş jeti ile Rum tarafını bombardımana tutup Türkiye'nin ilk hava şehidi olarak yürekleri dağlayan bir ölümle tarihe kahraman olarak geçecektir.
Ahmet Kural : Kemal Dereli
Serkan Çayoğlu : Bereli/Ankaralı
Pelin Karahan : İnci Dereli
Gülper Özdemir : Doktor Ayşe İnan
Devrim Saltoğlu : Rauf Denktaş
Tayanç Ayaydın : Nikos Sampson
Hasan Küçükçetin : Derviş
Miray Akay : Pembe Dereli
Deniz Baytaş : Sıtkiye Dereli
Ahmet Mark Somers : Salahi Dereli
Ömer Turan : Bekir
Nebil Sayın : Yeoryos Grivas
Emre Törün : III. Makarios
Hakan Güner : Dr. Fazıl Küçük
Ahmet Çavuş
Bade Arazlı : Mine Dereli
Sümeyra Koç : Sandy
Rüzgar Irmakoğlu : Müge Dereli
Umut Avcı : Şöför Hamit
Demir Karahan : Efsane
Kemal Uçar : Cengiz Topel
Ömer Turan : Mucahit Bekir
İbrahim Yildiz : Çoban Sefer
Mehmet Aykaç : Erdil
Tekin Temel : Ali Riza Vuruşkan
Metin Büktel : Gazeteci Sami Coşar
Musab Ekici : Kurtcebe
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