Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Heyetini Misafir Ettik
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Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Heyetini Misafir Ettik

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Heyetini Misafir Ettik
Habermetre - Haberler | Toplum

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulisioğlu, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser,...

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulisioğlu, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Köle, Vali Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret ettiler. Misafirleri ile bir süre sohbet eden Vali Özkan, yaptıkları ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kaynak: Habermetre

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