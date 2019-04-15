Kıbrıs Rum Yönetimi Kıbrıslı Türklere Zaman Kaybettirmeye Çalışıyor"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) öldürmüş olduğu süreci solunum cihazına bağlı tutarak Kıbrıslı Türklere zaman kaybettirmeye çalıştığını söyledi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın haberine göre Denktaş, Rum basınında yer alan Kıbrıs sorununa ilişkin haberleri değerlendiren açıklama yaptı.

Denktaş, Kıbrıs Rum liderliğinin, müzakerelerin sürüncemede kalmasını sağlamak için yoğun çaba sarf ettiğini gözlemlediklerini, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bugün BM Güvenlik Konseyine sunacağı İyi Niyet Misyonu Raporu'nda, Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute'un taraflar arasında referans noktaları bulunmadığını kaleme almaması için yoğun çaba harcadığını kaydetti.

KKTC Maliye Bakanı Serdar Denktaş, "Kıbrıs Rum tarafı, BM'nin iki taraf arasında referans noktaları bulunamadığını yazıya dökmesine engel olmaya, öldürmüş oldukları süreci solunum cihazına bağlı tutmaya çalışarak bilinçli şekilde bizlere zaman kaybettirmeye çalışmaktadır." ifadesini kullandı.

Eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ın "Kıbrıslı Rumlar politik eşitlik temelinde oluşturulacak federal bir yapıda, Kıbrıslı Türklerle güç ve refah paylaşımına hazırsalar, bunu sadece sözcüklerle değil eylemleriyle göstermek durumundadırlar." ifadesini 28 Mayıs 2004 tarihli raporuna koymasının üzerinden tam 15 yıl geçtiğini hatırlatan Serdar Denktaş, açıklamasına şöyle devam etti:

"İçimizde bazı siyasi aktörler hala daha Kıbrıslı Rumların niyetlerinin netleşmesi için zaman tanımamız gerektiği üzerinden siyaset yapmaktadırlar. Kofi Annan yine aynı raporunda 'Çözüm, sadece iki oluşturucu devlet anlamı taşımamakta aynı zamanda politik eşitlik ve güç paylaşımını da içermektedir.' ifadesini güçlü şekilde kullanırken Kıbrıslı Rum lider büyük bir pervasızlıkla, cüretkarlıkla ve şımarıkça bugün dönüşümlü başkanlığı ve Kıbrıslı Türklerin kararlara etkin katılımını kamuoyu önünde reddetmektedir. Özetle, geçen 15 yılda Kıbrıs Rum tarafı, BM'nin hiçbir olumlu telkinini dikkate almamış ve kendi bildiği yolda yürümeye devam etmiştir. Kıbrıs Rum tarafı bu tutumuyla sadece Kıbrıslı Türklerin demokratik iradesine hoyratça yaklaşmamakta, aynı zamanda BM'nin itibarını da zedelemektedir. Şimdi artık BM Genel Sekreteri Sayın Guterres'in Kıbrıslı Rumlara yıllardır süren 'ohi'lerini hatırlatarak, geçen 15 yıl süresince gerçekten ne istediklerini 'katiyetle ve netlikle' açıklamalarını söylemesinin zamanı geldiğine inanıyoruz."

Olmayan referans noktalarını olabilir gibi göstererek belirsizliği bir kez daha uzatmanın ne Kıbrıslı Türklerin ne BM'nin lehine olduğunu belirten Denktaş, "Bu ölmüş süreci suni solunumla yatağa bağlı tutmak yerine yeni ve yaratıcı fikir, eylem ve yöntemlerle ada halklarının geleceklerine daha bir güvenle bakmalarını sağlamalıyız. Bu konuda BM'ye de büyük bir görev düşmektedir." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA