Kıbrıs Rum Yönetimi 8,4 milyar euroluk ilk doğalgaz işletme anlaşmasını imzaladı

08.11.2019 14:58 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:28

Türkiye ile Kıbrıs arasında doğalgaz konusunda sondaj çalışmaları krizi devam ederken Rum Yönetimi, 8,4 milyar euroluk ilk doğalgaz işletme anlaşmasını Shell, Noble ve Delek şirketleri ile imzaladığını duyurdu. Amerikan, İsrail, İngiliz ve Hollandalı şirketlerle yapılan anlaşmaya göre, Lefkoşa 18 yıl boyunca yılda ortalama 470 milyon euro elde edecek.



Kıbrıs Enerji Bakanı George Lakkotrypis anlaşmayı imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada, "Noble Energy, Shell ve Delek ilk işletme ruhsatına sahipler, kaynakları pazarlayabilirler." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle