Kütahya'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kütahya'nın Emet ilçesinde 68 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Halil Taşkıran'ın cenazesi defnedildi.
KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Emet ilçesinde 68 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Halil Taşkıran'ın cenazesi defnedildi.
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şubesi üyesi Taşkıran, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Taşkıran'ın naaşı, Emet Çarşı Camisi'nde İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze namazına, gazinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kütahya Valisi Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkan Vekili İsmail Hakkı Kurt, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer ve vatandaşlar katıldı.